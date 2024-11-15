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Месяц приобретения транспорта не совпадает с месяцем регистрации — как уплачивается транспортный налог

11:55, 15 ноября 2024
Уплачивать транспортный налог нужно с месяца, в котором произведена регистрация транспортного средства.
Месяц приобретения транспорта не совпадает с месяцем регистрации — как уплачивается транспортный налог
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В Главном управлении ГНС в Житомирской области рассказали о порядке начисления транспортного налога, если месяц, в котором приобретено транспортное средство не совпадает с месяцем, в котором он зарегистрирован.

Согласно пп. 267.1.1 НКУ плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

При оформлении сделки о приобретении права собственности необходимо обратить внимание на то, что согласно ст. 210 ГКУ сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Такая сделка считается совершенной с момента его государственной регистрации. Перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию, порядок регистрации, как и порядок ведения соответствующих реестров устанавливаются законом.

Единая на территории Украины процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автотранспорта установлено постановлением КМУ от 7 сентября 1998 года №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов с изменениями.

Следовательно, за транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект – проведена регистрация транспортного средства.

Таким образом, в случае если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, разные, то уплачивать транспортный налог нужно с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

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