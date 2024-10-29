Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Конкурсна комісія з добору членів ВККС 29 жовтня 2024 року визначила список з чотирьох претендентів на вакантну посаду члена ВККС по квоті суддів, з якими відбудуться співбесіди.

Відтак, співбесіди відбудуться з наступними суддями:

Гольник Лариса Владленівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави

Янюк Олена Сергіївна – суддя Господарського суду Київської області

Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Зазначимо, що судді Лариса Гольник та Оксана Андрійчук одночасно є учасниками конкурсу на посади суддів апеляційних судів, а Віталій Крикливий претендує на посаду судді Апеляційної палати ВАКС.

Як також повідомили у Конкурсній комісії, співбесіди з кандидати відбудуться у режимі offline, тобто за безпосередньої участі у співбесідах як претендентів на посаду члена ВККС, так і членів Конкурсної комісії. Про графік співбесід буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, що всього документи для участі у конкурсі на посаду члена ВККС подали 28 кандидатів. Втім, деякі з них у подальшому відмовилися від участі у конкурсі на посаду члена ВККС.

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.