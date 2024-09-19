У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

У конкурсі на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів візьмуть участь 26 претендентів. Серед кандидатів є судді Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, суддя апеляційного суду та місцевих судів.
Відповідне рішення 19 вересня затвердила Конкурсна комісія з добору членів ВККС.
Список кандидатів:
Верховний Суд
Гудима Дмитро Анатолійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці
Вищий антикорупційний суд
Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду
Широка Катерина Юріївна – суддя Вищого антикорупційного суду
Місцеві апеляційні і загальні суди
Гаращенко Дмитро Русланович – суддя Київського апеляційного суду
Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (суддя відряджений з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя)
Гольник Лариса Владленівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави
Євтушенко Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу
Жовтан Петро Валерійович – суддя Комінтернівського районного суду Одеської області
Цукуров Владислав Петрович – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
Пономаренко Андрій Андрійович – суддя Оболонського районного суду міста Києва
Іванчук Віталій Мирославович – суддя Монастириського районного суду Тернопільської області у відставці
Семенов Олег Анатолійович – суддя Іллічівського міського суду Одеської області у відставці
Сорочан Алла Василівна – суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області у відставці
Швидка (Буймова) Любов Петрівна – суддя Фастівського міськрайонного суду у відставці
Місцеві адміністративні суди
Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду
Голуб Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду
Шевяков Ігор Сергійович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду
Воловик Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду
Шаповал Микола Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду
Рищенко Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
Місцеві господарські суди
Янюк Олена Сергіївна – суддя Господарського суду Київської області
Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області
Котков Олександр Васильович – суддя Господарського суду міста Києва
Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області
Никон (Галамай) Олеся Зиновіївна – суддя Господарського суду Львівської області
Далі на зазначених кандидатів чекає спеціальна перевірка.
Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.
Документи для участі у конкурсі кандидати на посаду члена ВККС мали можливість подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.
Відбір членів ВККС, як відомо, здійснює Конкурсна комісія у складі трьох українських суддів та трьох іноземних експертів в сфері права. «Контрольний голос» під час процедури голосування мають саме іноземні експерти.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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