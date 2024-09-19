Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

17:39, 19 вересня 2024
Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.
У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У конкурсі на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів візьмуть участь 26 претендентів. Серед кандидатів є судді Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, суддя апеляційного суду та місцевих судів.

Відповідне рішення 19 вересня затвердила Конкурсна комісія з добору членів ВККС.

Список кандидатів:

Верховний Суд

Гудима Дмитро Анатолійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці

 

Вищий антикорупційний суд

Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Широка Катерина Юріївна – суддя Вищого антикорупційного суду

 

Місцеві апеляційні і загальні суди

Гаращенко Дмитро Русланович – суддя Київського апеляційного суду

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (суддя відряджений з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя)

Гольник Лариса Владленівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави

Євтушенко Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу

Жовтан Петро Валерійович – суддя Комінтернівського районного суду Одеської області

Цукуров Владислав Петрович – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

Пономаренко Андрій Андрійович – суддя Оболонського районного суду міста Києва

Іванчук Віталій Мирославович – суддя Монастириського районного суду Тернопільської області у відставці

Семенов Олег Анатолійович – суддя Іллічівського міського суду Одеської області у відставці

Сорочан Алла Василівна – суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області у відставці

Швидка (Буймова) Любов Петрівна – суддя Фастівського міськрайонного суду у відставці

 

Місцеві адміністративні суди

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду

Голуб Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду

Шевяков Ігор Сергійович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду

Воловик Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду  

Шаповал Микола Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду

Рищенко Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

 

Місцеві господарські суди

Янюк Олена Сергіївна – суддя Господарського суду Київської області

Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

Котков Олександр Васильович – суддя Господарського суду міста Києва

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області  

Никон (Галамай) Олеся Зиновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

Далі на зазначених кандидатів чекає спеціальна перевірка.  

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.  

Документи для участі у конкурсі кандидати на посаду члена ВККС мали можливість подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.

Відбір членів ВККС, як відомо, здійснює Конкурсна комісія у складі трьох українських суддів та трьох іноземних експертів в сфері права. «Контрольний голос» під час процедури голосування мають саме іноземні експерти.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності

Під час з’їзду запропонували розглянути передачу майна судів, підсудність яких змінена на інші суди, бо сервери не витримують навантаження.

З’їзд суддів схвалив резолюцію щодо повернення повноважень Раді суддів і зміцнення ролі органів суддівського самоврядування

Пропонується повернути Раді суддів повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА і поширити повноваження РСУ з врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП.

XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду