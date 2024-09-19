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З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі, фото

23:46, 19 вересня 2024
Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728.
З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі, фото
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що з країни намагалися вивезти скрипку Страдіварі.

В автомобілі, який прямував на виїзд з України, прикордонники виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі.

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки «Mitsubishi» у пункті пропуску «Краківець».

«Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі», - повідомили прикордонники.

Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.

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