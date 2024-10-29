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Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность члена ВККС по квоте судей – список

18:34, 29 октября 2024
На единственную вакантную должность члена ВККС претендуют судья ВАКС и судьи судов первой инстанции.
Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность члена ВККС по квоте судей – список
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Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС 29 октября 2024 года определила список из четырех претендентов на вакантную должность члена ВККС по квоте судей, с которыми и состоятся собеседования.

Таким образом, собеседования состоятся со следующими судьями:

Гольник Лариса Владленовна – судья Октябрьского районного суда города Полтавы

Янюк Елена Сергеевна – судья Хозяйственного суда Киевской области

Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области

Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда

Судьи Лариса Гольник и Оксана Андрейчук одновременно являются участниками конкурса на должности судей апелляционных судов, а Виталий Крикливый претендует на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС. 

Как сообщили в Конкурсной комиссии, собеседования с кандидатами состоятся в режиме offline, то есть при непосредственном участии в собеседованиях как претендентов на должность члена ВККС, так и членов Конкурсной комиссии. О графике собеседований будет сообщено позже.

Напомним, всего документы для участия в конкурсе на должность члена ВККС подали 28 кандидатов. Впрочем, некоторые из них в дальнейшем отказались от участия в конкурсе на должность члена ВККС.

Отметим, что документы на должность члена ВККС фактически могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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