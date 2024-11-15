OpenAI випустить розумного помічника зі штучним інтелектом — він керуватиме комп’ютером замість вас

Помічник спростить роботу з комп’ютером та виконання повсякденних справ.

Компанія OpenAI готується випустити власного агента на основі штучного інтелекту під назвою Operator. Це буде розумний помічник зі штучним інтелектом, який спростить роботу з комп’ютером та виконання повсякденних справ. Про це повідомляє Bloomberg.

Вказується, що помічник використовуватиме комп'ютер для виконання завдань від імені людини. Наприклад, він зможе написати код чи забронювати квитки.

За даними джерел, на зустрічі зі співробітниками керівництво компанії заявило про плани випустити тестовий варіант продукту у січні. Представники компанії поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

За словами джерел, зараз OpenAI працює над кількома проєктами, пов'язаними з агентами. Один із них зазначив, що найближчим часом буде створено агента загального призначення, який виконує завдання у браузері.

Спочатку інструмент буде запропоновано в режимі попереднього перегляду. З’явиться й інтерфейс програмного забезпечення компанії для розробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.