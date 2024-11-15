Заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл в Киев

Ричард Верма приехал в Киев с визитом для обсуждения экономического восстановления Украины.

Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink

В Киев с официальным визитом приехал заместитель госсекретаря США Ричард Верма, который также исполняет обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в социальной сети X.

В своем сообщении посол поздравила Верму с возвращением в Киев и подчеркнула важность экономического восстановления Украины для будущих инвестиций американского бизнеса.

«Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам», - подчеркнула она.

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