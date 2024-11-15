Атомний підводний човен США потрапив у рибальські сіті біля Норвегії

USS Virginia потягнув за собою рибальську сітку на три кілометри.

Джерело фото: Spiegel

Атомний підводний човен ВМС США Virginia потрапив у рибальську сітку біля берегів Норвегії, повідомляє Spiegel. Інцидент стався в Маланґсфьорді поблизу Тромсе, коли підводний човен натрапив на щойно розкинуту сітку для вилову палтуса, яка була закріплена за допомогою якоря на морському дні. Підводний човен протягнув сітку на відстань понад три з половиною кілометри.

ВМС США підтвердили, що інцидент стався, коли Virginia заплуталась у сітці, і додали, що норвезький корабель берегової охорони оперативно допоміг витягти її. Один з місцевих рибалок, Харальд Енген, заявив, що сітка в результаті зникла, і, ймовірно, її більше не вдасться знайти. Водночас інший рибалка, 22-річний молодий чоловік, поставився до інциденту з філософським настроєм, зазначивши, що немає сенсу засмучуватися через це.

USS Virginia — 115-метровий атомний підводний човен вагою 7800 тонн, що належить до класу «Вірджинія» і є одним з найсучасніших ударних підводних човнів ВМС США.

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