Пограничника разоблачили на переправке за $4 000 уклонистов за границу

Пограничник задержан за организацию незаконной переправки мужчин через границу.

Источник фото: ГПСУ

Инспектор пограничной службы был задержан за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу с Украиной в Румынию. Используя свое служебное положение, он организовал схему, привлекая местных жителей в качестве посредников для подыскивания клиентов. Стоимость «услуги» составляла 4 000 долларов за человека. Об этом сообщили в ГПСУ.

Во время обысков у фигурантов дела были изъяты телефоны, документы, пистолет, патроны и автомобили. Инспектору пограничной службы объявили подозрение и взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 182 000 гривен.

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