ДБР на Прикарпатті викрило мережу розповсюдження наркотиків, яку організували правоохоронці

Правоохоронці займалися адмініструванням каналу та закуповували сировину, а цивільний спільник шукав кур’єрів.

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Повідомлено про підозру двом правоохоронцям з Коломиї на Івано-Франківщині, які організували схему збуту наркотичних речовин на території Прикарпаття. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що до протиправної діяльності вони залучили місцевого мешканця.

Так, фігуранти створили канал в одній з соцмереж, через який можна було замовляти наркотичні речовини та отримувати координати місць із закладками «товару». Оплата відбувалась через інтернет.

«Правоохоронці займалися адмініструванням каналу та закуповували сировину, а цивільний спільник шукав кур’єрів, які мали доставляти клієнтам наркотичні речовини. За роботу пропонували 150 грн за одну «закладку». У жовтні задокументовано збут понад сотні доз наркотичної речовини лише одним із кур’єрів», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало слідство, правоохоронці планували, крім заробітку на продажі наркотиків, також покращити «показники» роботи. Вони реєстрували кримінальні провадження щодо незаконного збуту наркотиків і планували притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі й найняли.

Відбулися обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів. Вилучено мобільні телефони, а також близько пів тисячі нарковмісних таблеток.

Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Одного з правоохоронців – організатора оборудки вже звільнено з роботи, його колегу-спільника відсторонено від виконання обов’язків.

Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб та інші факти протиправної діяльності.

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