Пішов з життя суддя Господарського суду Луганської області Владислав Корнієнко

Обірвалося життя судді Владислава Корнієнка.

Джерело фото: Господарський суд Луганської області

Господарський суд Луганської області повідомляє, що раптово пішов із життя суддя Господарського суду Луганської області Владислав Корнієнко.

"Колектив суду відчуває велике горе і висловлює співчуття родині та близьким Владислава Валерійовича. З відкритою душею поділяємо біль невиправної втрати. Низько схиляємо голови у тузі та молимося за спокій його душі.

Добрий спомин про Владислава Валерійовича назавжди залишиться в наших серцях та серцях тих, хто його знав та поважав, хто мав честь працювати поруч з ним на варті Закону і Справедливості", — повідомили у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Владислава Корнієнка.