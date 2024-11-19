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1000 днів війни — Володимир Зеленський звернеться до Європарламенту

10:39, 19 листопада 2024
19 листопада Президент України Володимир Зеленський звернеться до євродепутатів.
1000 днів війни — Володимир Зеленський звернеться до Європарламенту
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У вівторок, 19 листопада, Президент України Володимир Зеленський звернеться до депутатів Європейського парламенту. Звернення Глави держави відбудеться онлайн о 12:00 під час спеціального пленарного засідання Європейського Парламенту, присвяченого 1000 дням повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«На початку позачергового засідання із заявою виступить президентка Європарламенту Роберта Мецола, після чого Президент Зеленський виступить перед членами Європарламенту прямим відеозв'язком із України. Потім виступлять лідери політичних груп», - ідеться у пресрелізі.

Зазначається, що відтоді, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС і парламент рішуче підтримали країну, засудивши агресію Росії, запровадивши санкції і збільшивши свою політичну, гуманітарну, військову та фінансову допомогу Києву.

«Парламент також палко підтримував зусилля України щодо вступу до ЄС і неодноразово закликав держави-члени ЄС розпочати переговори про вступ. Крім того, депутати Європарламенту рішуче заявили, що Росія має виплатити фінансову компенсацію за руйнування, які вона завдала Україні, стверджуючи, що ЄС має використовувати конфісковані у Москви державні активи для сприяння цьому», - наголосили в ЄП.

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Європарламент Володимир Зеленський

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