Путін затвердив оновлену ядерну доктрину — що вона передбачає

Підставою для завдання ядерного удару може стати масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема дронами.

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Путін підписав указ про основи державної політики "ядерного стримування", затвердивши оновлену ядерну докртину. Про це пишуть росЗМІ.

Основний принцип доктрини полягає в тому, що ядерна зброя є "крайнім засобом для захисту суверенітету РФ". Визначено умови, за яких можливе використання ядерної зброї.

Ядерна доктрина була доповнена розширенням категорій країн та військових блоків, щодо яких застосовується так зване ядерне стримування. Також оновлено список військових загроз, для нейтралізації яких необхідно вдаватися до таких заходів.

Агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним "нападом на РФ".

Крім того, ядерна відповідь можлива в разі "критичної загрози суверенітету країни навіть звичайною зброєю". Підставою для завдання ядерного удару може стати масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього, РФ може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози територіальній цілісності Білорусі.

З ядерної доктрини випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент.

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