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ВККС: Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді, один – не підтвердив

12:37, 19 листопада 2024
Комісія розглядала питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.
ВККС: Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді, один – не підтвердив
Фото: vkksu.gov.ua
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18 листопада в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Остапенко Вікторія Олександрівна - Апеляційний суд Дніпропетровської області - заяву судді задовольнити, відкласти розгляд питання на 16.12.2024

Дзюба Олег Анатолійович - Господарський суд Харківської області - заяву судді задовольнити, відкласти розгляд питання на 16.12.2024

Слободянюк Борис Костянтинович - Сарненський районний суд Рівненської області - перерва

Луценко Олександр Миколайович - Оболонський районний суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Горбасенко Павло Володимирович - Господарський суд Київської області - відповідає займаній посаді.

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ВККС

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