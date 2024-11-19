ВККС: Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді, один – не підтвердив

Комісія розглядала питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

18 листопада в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Остапенко Вікторія Олександрівна - Апеляційний суд Дніпропетровської області - заяву судді задовольнити, відкласти розгляд питання на 16.12.2024

Дзюба Олег Анатолійович - Господарський суд Харківської області - заяву судді задовольнити, відкласти розгляд питання на 16.12.2024

Слободянюк Борис Костянтинович - Сарненський районний суд Рівненської області - перерва

Луценко Олександр Миколайович - Оболонський районний суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Горбасенко Павло Володимирович - Господарський суд Київської області - відповідає займаній посаді.

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