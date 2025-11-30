Військовослужбовці скаржаться на труднощі під час встановлення інвалідності після реформи МСЕК

У парламенті озвучили скарги ветеранів під час оцінювання повсякденного функціонування.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів круглий стіл на тему: «Оцінювання повсякденного функціонування: шлях пацієнта для встановлення інвалідності, виклики та проблематика». На заході обговорили проблемні питання, які виникають у військовослужбовців на шляху до встановлення інвалідності.

Очільник підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю Сергій Гривко нагадав, що з 1 січня цього року в Україні розпочалася масштабна реформа: замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування. Уряд також анонсував значне спрощення процедури встановлення інвалідності завдяки оптимізації та цифровізації більшості процесів.

Заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько підкреслив, що реформа є складною, але надзвичайно важливою. Одним із ключових пріоритетів Міністерства він назвав підтримку кожного пораненого військовослужбовця — як тих, хто продовжує службу, так і тих, хто повертається до цивільного життя. Він наголосив, що експертне оцінювання є критично важливим елементом цього шляху. Водночас, за його словами, найбільше проблем виникає на місцевому рівні.

Серед ключових викликів Приходько назвав:

формальний підхід окремих сімейних лікарів, які відмовляють у направленні на оцінювання, мотивуючи це суб’єктивною думкою;

труднощі для маломобільних ветеранів, яких часто змушують проходити огляд у комісіях, замість того щоб проводити оцінювання за місцем проживання;

необхідність відвідувати різні будівлі для отримання висновків лікарів, що ускладнює весь процес.

Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко наголосив, що реформа безпосередньо впливає на доступ ветеранів до реабілітації, соціальних гарантій і можливостей повернення до повноцінного життя. Він звернув увагу на те, що під час оформлення інвалідності багато військових тимчасово залишаються без належних виплат, що спричиняє фінансові труднощі.

Остапенко також акцентував на необхідності зберегти систему санаторно-курортного лікування. На його думку, на базі таких закладів можна значно розширити допомогу Захисникам і Захисницям та їхнім родинам, забезпечити якісну реабілітацію та використати вже наявні фахові та матеріальні ресурси.

