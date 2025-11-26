Военнослужащие жалуются на трудности при установлении инвалидности после реформы МСЭК

В парламенте озвучили жалобы ветеранов во время оценивания повседневного функционирования.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел круглый стол на тему: «Оценивание повседневного функционирования: путь пациента для установления инвалидности, вызовы и проблематика». На мероприятии обсудили проблемные вопросы, которые возникают у военнослужащих на пути к установлению инвалидности.

Глава подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью Сергей Гривко напомнил, что с 1 января этого года в Украине началась масштабная реформа: вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) внедрена новая система оценивания повседневного функционирования. Правительство также анонсировало значительное упрощение процедуры установления инвалидности благодаря оптимизации и цифровизации большинства процессов.

Заместитель Министра по делам ветеранов Руслан Приходько подчеркнул, что реформа сложная, но чрезвычайно важная. Одним из ключевых приоритетов Министерства он назвал поддержку каждого раненого военнослужащего — как тех, кто продолжает службу, так и тех, кто возвращается к гражданской жизни. Он отметил, что экспертное оценивание является критически важным элементом этого пути. В то же время, по его словам, больше всего проблем возникает на местном уровне.

Среди ключевых вызовов Приходько назвал:

формальный подход отдельных семейных врачей, которые отказывают в направлении на оценивание, мотивируя это субъективным мнением;

трудности для маломобильных ветеранов, которых часто заставляют проходить осмотр в комиссиях вместо проведения оценивания по месту проживания;

необходимость посещать разные здания для получения заключений врачей, что усложняет весь процесс.

Глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко отметил, что реформа напрямую влияет на доступ ветеранов к реабилитации, социальным гарантиям и возможностям возвращения к полноценной жизни. Он обратил внимание на то, что во время оформления инвалидности многие военные временно остаются без положенных выплат, что вызывает финансовые трудности.

Остапенко также акцентировал внимание на необходимости сохранить систему санаторно-курортного лечения. По его мнению, на базе таких учреждений можно значительно расширить помощь Защитникам и Защитницам и членам их семей, обеспечить качественную реабилитацию и использовать уже имеющиеся профессиональные и материальные ресурсы.

