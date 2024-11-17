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Байден дозволив Україні бити американською зброєю по Курській області – NYT

20:22, 17 листопада 2024
Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS проти російських і північнокорейських військ у Курській області.
Байден дозволив Україні бити американською зброєю по Курській області – NYT
Джерело фото: BBC
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Вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в уряді США.

Згідно з інформацією, ракетні удари можуть бути спрямовані на скупчення військ, ключові частини техніки, склади боєприпасів і лінії постачання у Курській області. Це дозволить українцям знизити ефективність російсько-північнокорейських атак.

Дозвіл використання ракет ATACMS став відповіддю на рішення Росії залучити північнокорейські війська до бойових дій.

Нагадаємо, Байден почав пом’якшувати обмеження на використання американської зброї на території Росії після того, як у травні Росія розпочала транскордонний штурм у напрямку Харкова, другого за величиною міста України. Тоді Байден дозволив Україні бити американською зброєю по РФ. Дозвіл поширювався лише на «акти самооборони», щоб Україна могла захистити Харків та прилеглі райони від ракетних, бомбових та артилерійських ударів, які росіяни завдають зі своєї території.

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США зброя війна Джо Байден

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