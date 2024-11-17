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Північна Корея може направити до 100 тисяч військових на війну Росії — Bloomberg

20:58, 17 листопада 2024
Альянс між КНДР та Росією продовжуватиме поглиблюватися – Bloomberg.
Північна Корея може направити до 100 тисяч військових на війну Росії — Bloomberg
Джерело фото: Bloomberg
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Північна Корея розглядає можливість направлення до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки Росії у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначається, цей крок стане можливим у разі поглиблення співпраці між Пхеньяном і Москвою. Водночас джерела підкреслюють, що рішення про залучення такої кількості військових поки що не є неминучим.

За інформацією Bloomberg, розгортання підтримки у таких масштабах не відбудеться одночасно — військових перекидатимуть поступово, із ротаціями.

Питання співпраці між КНДР і Росією планується обговорити на саміті G20 у Бразилії. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір порушити це питання на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 19 листопада.

За словами німецьких чиновників, Шольц спробує чинити тиск на Китай, закликаючи Пекін використати свій вплив на Росію та Північну Корею, аби уникнути подальшої ескалації війни.

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війна КНДР

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