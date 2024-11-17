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Северная Корея может направить до 100 тысяч военных на войну России – Bloomberg

20:58, 17 ноября 2024
Альянс между КНДР и Россией будет продолжать углубляться – Bloomberg.
Северная Корея может направить до 100 тысяч военных на войну России – Bloomberg
Источник фото: Bloomberg
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Северная Корея рассматривает возможность направления до 100 тысяч военнослужащих для поддержки России в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, этот шаг станет возможным в случае углубления сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. В то же время источники подчеркивают, что решение о привлечении такого количества военных пока не является неизбежным.

По информации Bloomberg, развертывание поддержки в таких масштабах не произойдет одновременно - военных будут перебрасывать постепенно, с ротациями.

Вопрос сотрудничества между КНДР и Россией планируется обсудить на саммите G20 в Бразилии. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц намерен поднять этот вопрос на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином 19 ноября.

По словам немецких чиновников, Шольц попытается оказать давление на Китай, призывая Пекин использовать свое влияние на Россию и Северную Корею, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны.

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война КНДР

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