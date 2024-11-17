Российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство Молдовы – МИД страны

Молдова осуждает нарушение воздушного пространства российскими ракетами.

Источник фото: ukrinform

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что 17 ноября утром российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, низко пролетающие над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России», - заявил Попшой.

Напомним, враг совершил очередную массированную атаку по Украине. Россияне атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Также россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

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