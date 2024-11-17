В понедельник состоится заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН состоится по случаю 1000 дней полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник фото: Getty Images

В понедельник, 18 ноября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по случаю 1000 дней с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Мероприятие будет проходить под председательством Великобритании.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X, заседание начнется в 15:30 по восточному времени (22:30 по киевскому времени).

«Совет Безопасности ООН под председательством Дэвида Лемми от Великобритании при участии Андрея Сибиги готовится обсудить безопасность Украины накануне 1000 дней полномасштабного вторжения Путина», - отметил Кислица.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправится в США, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 1000 дням с момента начала полномасштабного вторжения России.

Сибига выступит на специальном заседании высокого уровня, организованном на фоне эскалации российской агрессии.

«Это важное мероприятие созвано по инициативе Украины Великобританией, которая сейчас председательствует в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.