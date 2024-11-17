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У понеділок відбудеться засідання Радбезу ООН

19:46, 17 листопада 2024
Засідання Радбезу ООН відбудеться з нагоди 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України.
У понеділок відбудеться засідання Радбезу ООН
Джерело фото: Getty Images
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У понеділок, 18 листопада, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 1000 дням від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Захід проходитиме під головуванням Великої Британії.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі X, засідання розпочнеться о 15:30 за східним часом (22:30 за київським часом).

«Рада Безпеки ООН під головуванням Девіда Леммі від Великої Британії за участі Андрія Сибіги готується обговорити безпеку України напередодні 1000 днів повномасштабного вторгнення Путіна», — зазначив Кислиця.

Як повідомило Міністерство закордонних справ України, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушить до США, щоб взяти участь у заходах, присвячених 1000 дням з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сибіга виступить на спеціальному засіданні високого рівня, організованому на тлі ескалації російської агресії.

«Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії РФ проти України», - йдеться в повідомленні.

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війна ООН

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