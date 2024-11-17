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На Рівненщині тривають проблеми з електропостачанням – 20 тисяч споживачів без світла

20:04, 17 листопада 2024
У Рівненській області екстрено відключають світло для стабілізації енергосистеми.
На Рівненщині тривають проблеми з електропостачанням – 20 тисяч споживачів без світла
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У Рівненській області продовжують фіксувати проблеми з електропостачанням — близько 20 тисяч споживачів залишаються без світла. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії», — зазначив Коваль.

Він закликав мешканців регіону ощадливо використовувати електроенергію та уникати одночасного вмикання потужних електроприладів.

Попри труднощі з електропостачанням, водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється без перебоїв, наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, у понеділок в Києві будуть відключати світло у період з 6 ранку до 22 вечора.

Ворог здійснив чергову масовану атаку. Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Також росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

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Рівне енергетика світло

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