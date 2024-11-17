У понеділок в Києві будуть відключати світло у період з 6 ранку до 22 вечора

Стабілізаційні відключення світла повертаються – в Києві світло вимикатимуть цілий день.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 18 листопада, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляється в додатку «Київ Цифровий».

«Завтра діятимуть стабілізаційні відключення з 06:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні.

В ДТЕК заявили, що графіки відключення світла діятимуть у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Донеччині.

Причиною повернення графіків є результат масованих російських обстрілів. Обсяг відключень – дві черги.

«Енергетики всієї країни роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки атак. Битва за світло триває!» – зазначили в ДТЕК.

Раніше речник КМВА заявив, що в Києві можуть повернути графіки відключень.

Нагадаємо, ворог здійснив чергову масовану атаку. Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Також росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.