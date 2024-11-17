У Києві можуть повернути графіки відключень, — речник КМВА

У столиці можуть бути застосовані стабілізаційні графіки відключення світла, але все буде залежати від того, яких саме руйнувань зазнала енергосистема під час масованого удару РФ.

Фото: mykyivregion.com.ua

У Києві найближчим часом можуть повернути графіки відключень електроенергії. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Стабілізаційні відключення світла можуть повернутися через російську атаку 17 листопада.

«В ДТЕК вже заявили про пошкодження деяких ТЕС. Розуміємо, що Київ є частиною великої енергетичної інфраструктури — не виключено, що надалі будуть застосовані стабілізаційні відключення. Але це залежить від аналізу, що відбувається з нашою системою. Тобто наслідки атаки вже почали оперативно усувати, але сказати, як ми будемо жити далі, можна буде лише після аналізу ситуації», — заявив Шаманов.

Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

Додамо, що над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів.

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