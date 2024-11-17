В Киеве могут вернуть графики отключений, — спикер КМВА

В Киеве в ближайшее время могут вернуть графики отключения электроэнергии. Об этом сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов.
Стабилизационные отключения света могут вернуться из-за российской атаки 17 ноября.
«В ДТЭК уже заявили о повреждении некоторых ТЭС. Понимаем, что Киев является частью большой энергетической инфраструктуры — не исключено, что в дальнейшем будут использованы стабилизационные отключения. Но это зависит от происходящего с нашей системой анализа. То есть последствия атаки уже начали оперативно устранять, но сказать, как мы будем жить дальше, можно будет только после анализа ситуации», – заявил Шаманов.
Ранее сообщалось, что враг обстрелял теплоэлектростанцию ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.
Добавим, что над Киевом уничтожены ракеты Х-101, «Кинжал», «Искандер», «Циркон» и десяток дронов.
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