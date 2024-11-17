В понедельник в Киеве будут отключать свет в период с 6 утра до 22 вечера

Стабилизационные отключения света возвращаются – в Киеве свет будут выключать целый день.

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В понедельник, 18 ноября, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света. Об этом сообщается в приложении «Киев Цифровой»

«Завтра будут действовать стабилизационные отключения с 06:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

В ДТЭК заявили, что графики отключения света будут действовать в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.

Причиной возвращения графиков является результат массированных российских обстрелов. Объем отключений - две очереди.

«Энергетики всей страны делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атак. Битва за свет продолжается!» - отметили в ДТЭК.

Ранее представитель КГГА заявил, что в Киеве могут вернуть графики отключений.

Напомним, враг совершил очередную массированную атаку. Россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Также россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

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