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Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, — Міненерго

08:32, 17 листопада 2024
В Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, — Міненерго
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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни атакують ракетами об'єкти української енергетичної системи.

В Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії.

«Відбувається чергова масована атака на енергосистему.

Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні.

Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!» — заявив Галущенко.

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Україна енергетика війна електроенергія відключення світла світло

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