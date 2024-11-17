Россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, — Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что россияне атакуют ракетами объекты украинской энергетической системы.
В Украине введены экстренные отключения электроэнергии.
«Происходит очередная массированная атака на энергосистему.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Свет победит!» – заявил Галущенко.
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