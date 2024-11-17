Судили американского хакера за «отмывание» криптовалютных миллиардов

Хакер получил 5 лет тюрьмы за взлом биржи Bitfinex в 2016 году.

Источник фото: ВВС

В США хакера Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам заключения за участие в отмывании средств, похищенных во время одного из крупнейших кибервзломов. Лихтенштейн признал себя виновным по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, когда было похищено почти 120 тысяч биткоинов. Об этом пишет ВВС.

На момент преступления стоимость похищенных монет составляла около 70 миллионов долларов, но впоследствии выросла до 4,5 миллиарда. В деле также фигурирует жена Лихтенштейна Хизер Морган, которая использовала сценическое имя Razzlekhan и продвигала себя как рэперша и бизнес-леди.

Лихтенштейн отмывал средства с помощью фиктивных идентификаций, перевода криптовалюты и покупки золота. По данным Министерства юстиции США, это была одна из крупнейших финансовых конфискаций в истории - правительство изъяло активы на сумму 3,6 миллиарда долларов.

Во время судебного заседания Лихтенштейн выразил раскаяние и заявил, что надеется использовать свои навыки для борьбы с киберпреступностью после отбытия наказания.

Хизер Морган также признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей планируют объявить 18 ноября.

Ее персона привлекла внимание общественности после ареста. В социальных сетях стали вирусными ее рэп-видео, в которых она называла себя «крокодилом Уолл-стрит» и «плохим заработком денег». В публикациях в Forbes она описывала себя как «технологического инвестора» и серийную предпринимательницу, несмотря на то, что занималась отмыванием украденных средств.

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