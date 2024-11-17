Зеленский ответил, подпишет ли закон о гражданских партнерствах для разнополых и однополых пар, если его примет Рада

Законопроект направлен на создание юридической основы для гражданских союзов, в том числе для однополых пар.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет законопроект о гражданских партнерствах, если он будет принят Верховной Радой. Об этом он сказал после встречи с представителями более 200 высших учебных заведений страны, отвечая на вопросы студентов.

Зеленский подтвердил, что подпишет закон, который позволит однополым парам регистрировать «семейные союзы».

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

Согласно законопроекту 9103, регистрируемым партнерством является зарегистрированный в установленном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и обязанности, что коррелирует с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

При этом в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком, а также то, что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован.

После государственной регистрации, партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Регистрация партнерства проводится после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение - возможно как по совместному заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон (судом в порядке особого производства, при этом меры для примирения или установления причин расторжения не проводится).

Проектом также предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства при отсутствии одного из лиц или за пределами органа регистрации актов гражданского состояния (к примеру, когда лицо является военнослужащим).

Законопроект также содержит положения о договоре регистрируемого партнерства и требования по его заключению. Если в таком договоре не предусмотрено иное, то на имущество, приобретенное регистрируемыми партнерами за время пребывания в партнерстве, распространяется режим общей совместной собственности.

Законопроект еще не рассматривался Верховной Радой, хотя был подан более года назад.

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