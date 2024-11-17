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Зеленський відповів, чи підпише закон про цивільні партнерства для різностатевих і одностатевих пар, якщо його ухвалить Рада

18:24, 17 листопада 2024
Законопроект спрямований на створення юридичної основи для цивільних союзів, в тому числі для одностатевих пар.
Зеленський відповів, чи підпише закон про цивільні партнерства для різностатевих і одностатевих пар, якщо його ухвалить Рада
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише законопроект про цивільні партнерства, якщо він буде ухвалений Верховною Радою. Про це він сказав після зустрічі з представниками понад 200 вищих навчальних закладів країни, відповідаючи на запитання студентів.

Зеленський підтвердив, що підпише закон, який дозволить одностатевим парам реєструвати «сімейні союзи».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Відповідно до законопроєкту 9103, реєстрованим партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки, що корелює з визначенням сім'ї, відповідно до норм Сімейного кодексу України.

При цьому в законопроєкті уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

Після державної реєстрації, партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом та чи ведуть спільно домашнє господарство.

Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться).

Проєктом також передбачені положення щодо можливості реєстрації партнерства за відсутності однієї осіб або поза межами органу реєстрації актів цивільного стану (до прикладу, коли особа є військовослужбовцем).

Законопроєкт також містить положення щодо договору реєстрованого партнерства та вимог щодо його укладення. Якщо в такому договорі не передбачене інше, то на майно, набуте реєстрованими партнерами за час перебування в партнерстві, поширюється режим спільної сумісної власності.

Законопроект ще не розглядався Верховною Радою, хоча був поданий понад рік тому.

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Верховна Рада України закон шлюб Володимир Зеленський

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