  1. В Україні

На Закарпатті лікар-інфекціоніст організував схему для ухилянтів

10:37, 22 листопада 2025
За 7 тисяч доларів з однієї особи організатор «гарантував» потенційним клієнтам виготовлення фіктивних медичних довідок про хронічні невиліковні «хвороби».
На Закарпатті лікар-інфекціоніст організував схему для ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці заблокували чергову схему незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

В результаті комплексних заходів судитимуть організатора оборудки та його спільника – лікаря-інфекціоніста однієї з районних поліклінік.

За матеріалами справи, раніше судимий 31-річний місцевий мешканець, заручившись підтримкою свого знайомого лікаря, підшукував охочих уникнути мобілізації чоловіків.

За 7 тисяч доларів США з однієї особи організатор «гарантував» потенційним клієнтам виготовлення фіктивних медичних довідок про хронічні невиліковні «хвороби».

На підставі сфальшованої лікарської документації ухилянти мали право на оформлення відстрочки від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон.

Оперативники СБУ затримали лікаря на його робочому місці під час отримання ним 3 тисяч доларів США за видачу «липових» довідок.

Правоохоронці також затримали організатора поблизу районної поліклініки.

Наразі матеріали справи щодо зловмисників скеровані до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]