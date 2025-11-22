На Закарпатті лікар-інфекціоніст організував схему для ухилянтів

За 7 тисяч доларів з однієї особи організатор «гарантував» потенційним клієнтам виготовлення фіктивних медичних довідок про хронічні невиліковні «хвороби».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці заблокували чергову схему незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

В результаті комплексних заходів судитимуть організатора оборудки та його спільника – лікаря-інфекціоніста однієї з районних поліклінік.

За матеріалами справи, раніше судимий 31-річний місцевий мешканець, заручившись підтримкою свого знайомого лікаря, підшукував охочих уникнути мобілізації чоловіків.

За 7 тисяч доларів США з однієї особи організатор «гарантував» потенційним клієнтам виготовлення фіктивних медичних довідок про хронічні невиліковні «хвороби».

На підставі сфальшованої лікарської документації ухилянти мали право на оформлення відстрочки від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон.

Оперативники СБУ затримали лікаря на його робочому місці під час отримання ним 3 тисяч доларів США за видачу «липових» довідок.

Правоохоронці також затримали організатора поблизу районної поліклініки.

Наразі матеріали справи щодо зловмисників скеровані до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.