На Закарпатье врач-инфекционист организовал схему для уклонистов

За 7 тысяч долларов с одного человека организатор «гарантировал» потенциальным клиентам изготовление фиктивных медицинских справок о хронических неизлечимых «заболеваниях».

На Закарпатье правоохранители заблокировали очередную схему незаконного выезда за границу военнообязанных. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

В результате комплексных мероприятий будут судить организатора махинации и его сообщника — врача-инфекциониста одной из районных поликлиник.

По материалам дела, ранее судимый 31-летний местный житель, заручившись поддержкой своего знакомого врача, подыскивал мужчин, желающих избежать мобилизации.

За 7 тысяч долларов США с одного человека организатор «гарантировал» потенциальным клиентам изготовление фиктивных медицинских справок о хронических неизлечимых «болезнях».

На основании поддельной медицинской документации уклонисты имели право на оформление отсрочки от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу.

Оперативники СБУ задержали врача на его рабочем месте во время получения им 3 тысяч долларов США за выдачу «липовый» справок.

Правоохранители также задержали организатора возле районной поликлиники.

В настоящее время материалы дела в отношении злоумышленников направлены в суд.

