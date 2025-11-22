Постановка на військовий облік громадян України — у ТЦК роз’яснили головні аспекти

У ТЦК нагадали, що з 2 жовтня всі громадяни чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський обласний ТЦК та СП роз’яснив питання щодо постановки на військовий облік громадян України.

За Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військовий облік повинні стати:

16-17-річні громадяни України;

хто переїхав на нове місце проживання до іншого міста, селища або села (зокрема з-за кордону);

хто отримав українське громадянство;

хто закінчив відбувати покарання у в’язниці;

хто був відрахований із військових навчальних закладів;

хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Особливості постановки на військовий облік для різних категорій

17-річні юнаки:

Можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+».

Альтернативний варіант – особисте відвідування ТЦК та СП.

Ця процедура відбувається без обов'язкового проходження ВЛК.

Чоловіки 25+ років:

Стають на облік військовозобов'язаних (якщо раніше не стояли на обліку або досягли 25-річного віку, будучи на обліку призовників).

Включає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення придатності.

Проводиться заміна посвідчення про приписку на військово-обліковий документ.

Іноземці:

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть стати на облік, звернувшись до дипломатичних установ України.

Необхідно надати ті ж документи, що й в Україні (паспорт, ІПН, свідоцтво про освіту тощо).

Автоматична постановка на облік

З 2 жовтня 2025 року: Усі громадяни чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України 26 липня 2024 року № 510 «Про затвердження Переліку документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік призовників» при взятті на облік громадянам України необхідно мати наступні документи:

Паспорт громадянина України. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)). Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб). Свідоцтво про народження. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Документ про освіту. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності). Чотири фотокартки розміром 35×45 мм (знімок без головного убору).

«Зазначені документи надаються громадянами України в разі відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, передбачені частиною третьою статті 14 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

НАГОЛОШУЄМО! За порушення правил обліку особа буде притягнута до адміністративної відповідальності та на неї буде накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.