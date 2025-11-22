Постановка на воинский учет граждан Украины — в ТЦК разъяснили основные аспекты

В ТЦК напомнили, что с 2 октября все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически.

Ровенский областной ТЦК и СП разъяснил вопросы относительно постановки на воинский учет граждан Украины.

Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» на воинский учет должны стать:

16–17-летние граждане Украины;

те, кто переехал на новое место жительства в другой город, поселок или село (в том числе из-за границы);

те, кто получил украинское гражданство;

те, кто окончил отбывать наказание в тюрьме;

те, кто был отчислен из военных учебных заведений;

те, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

Особенности постановки на воинский учет для разных категорий

17-летние юноши:

– Могут стать на учет дистанционно через мобильное приложение «Резерв+».

– Альтернативный вариант — личное посещение ТЦК и СП.

– Эта процедура проводится без обязательного прохождения ВЛК.

Мужчины 25+ лет:

– Становятся на учет военнообязанных (если ранее не состояли на учете или достигли 25-летнего возраста, находясь на учете призывников).

– Включает прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для определения пригодности.

– Проводится замена удостоверения о приписке на военно-учетный документ.

Иностранцы:

– Граждане, находящиеся за границей, могут стать на учет, обратившись в дипломатические учреждения Украины.

– Необходимо предоставить те же документы, что и в Украине (паспорт, ИНН, свидетельство об образовании и др.).

Автоматическая постановка на учет

С 2 октября 2025 года: все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически.

Согласно приказу Министерства обороны Украины от 26 июля 2024 года № 510 «Об утверждении Перечня документов, предоставляемых гражданами Украины при взятии на воинский учет призывников», при постановке на учет гражданам Украины необходимо иметь следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Выписку из реестра территориальной громады (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания)).

Справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (для ВПО).

Свидетельство о рождении.

Документ, подтверждающий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Документ об образовании.

Справку с места учебы/работы (при наличии).

Четыре фотографии размером 35×45 мм (снимок без головного убора).

«Указанные документы предоставляются гражданами Украины в случае отсутствия технической возможности обеспечения электронной информационной взаимосвязи Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями которых являются государственные органы, предусмотренные частью третьей статьи 14 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

ПОДЧЕРКИВАЕМ! За нарушение правил учета лицо будет привлечено к административной ответственности и на него будет наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн», — добавили в ТЦК.

