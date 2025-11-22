Постановка на воинский учет граждан Украины — в ТЦК разъяснили основные аспекты
Ровенский областной ТЦК и СП разъяснил вопросы относительно постановки на воинский учет граждан Украины.
Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» на воинский учет должны стать:
16–17-летние граждане Украины;
те, кто переехал на новое место жительства в другой город, поселок или село (в том числе из-за границы);
те, кто получил украинское гражданство;
те, кто окончил отбывать наказание в тюрьме;
те, кто был отчислен из военных учебных заведений;
те, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.
Особенности постановки на воинский учет для разных категорий
17-летние юноши:
– Могут стать на учет дистанционно через мобильное приложение «Резерв+».
– Альтернативный вариант — личное посещение ТЦК и СП.
– Эта процедура проводится без обязательного прохождения ВЛК.
Мужчины 25+ лет:
– Становятся на учет военнообязанных (если ранее не состояли на учете или достигли 25-летнего возраста, находясь на учете призывников).
– Включает прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для определения пригодности.
– Проводится замена удостоверения о приписке на военно-учетный документ.
Иностранцы:
– Граждане, находящиеся за границей, могут стать на учет, обратившись в дипломатические учреждения Украины.
– Необходимо предоставить те же документы, что и в Украине (паспорт, ИНН, свидетельство об образовании и др.).
Автоматическая постановка на учет
С 2 октября 2025 года: все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически.
Согласно приказу Министерства обороны Украины от 26 июля 2024 года № 510 «Об утверждении Перечня документов, предоставляемых гражданами Украины при взятии на воинский учет призывников», при постановке на учет гражданам Украины необходимо иметь следующие документы:
Паспорт гражданина Украины.
Выписку из реестра территориальной громады (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания)).
Справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (для ВПО).
Свидетельство о рождении.
Документ, подтверждающий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.
Документ об образовании.
Справку с места учебы/работы (при наличии).
Четыре фотографии размером 35×45 мм (снимок без головного убора).
«Указанные документы предоставляются гражданами Украины в случае отсутствия технической возможности обеспечения электронной информационной взаимосвязи Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями которых являются государственные органы, предусмотренные частью третьей статьи 14 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».
ПОДЧЕРКИВАЕМ! За нарушение правил учета лицо будет привлечено к административной ответственности и на него будет наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн», — добавили в ТЦК.
