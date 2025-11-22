Лайки на фотографіях інших жінок є підставою для розлучення — Верховний суд Туреччини

Суд установив, що регулярні лайки чоловіка в соцмережах можуть розцінюватися як прояв неповаги до дружини й бути доказом його провини у розірванні шлюбу.

Верховний суд Туреччини затвердив рішення про розлучення подружжя, визнавши чоловіка винним через його поведінку в соцмережах.

Як повідомляє телеканал Habertürk, чоловік регулярно ставив лайки на фото інших жінок, що суд розцінив як елемент зневаги та неповаги до дружини.

За рішенням суду, він має виплатити колишній дружині 500 тисяч лір компенсації, а також щомісячно сплачувати 5 тисяч лір аліментів.

Як розгорталася справа

Позов подала жінка, оскарживши рішення місцевого суду Кайсері у Верховному суді. У своїх показах вона зазначила:

систематичне приниження з боку чоловіка,

зради,

недостатню матеріальну підтримку.

Суд визнав сукупність цих обставин достатньою підставою для розірвання шлюбу з вини чоловіка.

Рішення стало прецедентом

Верховний суд Туреччини підтвердив вердикт суду Кайсері та затвердив суму компенсації й аліментів. Це рішення може стати прецедентом для подібних справ у Туреччині, коли поведінка в соцмережах розглядається як чинник, що впливає на розрив стосунків.

