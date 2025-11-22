  1. У світі
  2. / Судова практика

Лайки на фотографіях інших жінок є підставою для розлучення — Верховний суд Туреччини

10:55, 22 листопада 2025
Суд установив, що регулярні лайки чоловіка в соцмережах можуть розцінюватися як прояв неповаги до дружини й бути доказом його провини у розірванні шлюбу.
Лайки на фотографіях інших жінок є підставою для розлучення — Верховний суд Туреччини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Туреччини затвердив рішення про розлучення подружжя, визнавши чоловіка винним через його поведінку в соцмережах.

Як повідомляє телеканал Habertürk, чоловік регулярно ставив лайки на фото інших жінок, що суд розцінив як елемент зневаги та неповаги до дружини.

За рішенням суду, він має виплатити колишній дружині 500 тисяч лір компенсації, а також щомісячно сплачувати 5 тисяч лір аліментів.

Як розгорталася справа

Позов подала жінка, оскарживши рішення місцевого суду Кайсері у Верховному суді. У своїх показах вона зазначила:

  • систематичне приниження з боку чоловіка,
  • зради,
  • недостатню матеріальну підтримку.

Суд визнав сукупність цих обставин достатньою підставою для розірвання шлюбу з вини чоловіка.

Рішення стало прецедентом

Верховний суд Туреччини підтвердив вердикт суду Кайсері та затвердив суму компенсації й аліментів. Це рішення може стати прецедентом для подібних справ у Туреччині, коли поведінка в соцмережах розглядається як чинник, що впливає на розрив стосунків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]