Лайки на фотографиях других женщин являются основанием для развода — Верховный суд Турции
Верховный суд Турции утвердил решение о разводе супругов, признав мужчину виновным из-за его поведения в соцсетях.
Как сообщает телеканал Habertürk, мужчина регулярно ставил лайки на фото других женщин, что суд расценил как элемент унижения и неуважения к жене.
По решению суда, он должен выплатить бывшей жене 500 тысяч лир компенсации, а также ежемесячно выплачивать 5 тысяч лир алиментов.
Как развивалось дело
Иск подала женщина, обжаловав решение местного суда Кайсери в Верховном суде. В своих показаниях она указала:
- систематическое унижение со стороны мужа,
- измены,
- недостаточную материальную поддержку.
Суд признал совокупность этих обстоятельств достаточным основанием для расторжения брака по вине мужа.
Решение стало прецедентом
Верховный суд Турции подтвердил вердикт суда Кайсери и утвердил сумму компенсации и алиментов. Это решение может стать прецедентом для подобных дел в Турции, когда поведение в соцсетях рассматривается как фактор, влияющий на распад отношений.
