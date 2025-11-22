Лайки на фотографиях других женщин являются основанием для развода — Верховный суд Турции

Суд установил, что регулярные лайки мужчины в соцсетях могут рассматриваться как проявление неуважения к жене и быть доказательством его вины в расторжении брака.

Верховный суд Турции утвердил решение о разводе супругов, признав мужчину виновным из-за его поведения в соцсетях.

Как сообщает телеканал Habertürk, мужчина регулярно ставил лайки на фото других женщин, что суд расценил как элемент унижения и неуважения к жене.

По решению суда, он должен выплатить бывшей жене 500 тысяч лир компенсации, а также ежемесячно выплачивать 5 тысяч лир алиментов.

Как развивалось дело

Иск подала женщина, обжаловав решение местного суда Кайсери в Верховном суде. В своих показаниях она указала:

систематическое унижение со стороны мужа,

измены,

недостаточную материальную поддержку.

Суд признал совокупность этих обстоятельств достаточным основанием для расторжения брака по вине мужа.

Решение стало прецедентом

Верховный суд Турции подтвердил вердикт суда Кайсери и утвердил сумму компенсации и алиментов. Это решение может стать прецедентом для подобных дел в Турции, когда поведение в соцсетях рассматривается как фактор, влияющий на распад отношений.

