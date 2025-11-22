  1. В мире
Лайки на фотографиях других женщин являются основанием для развода — Верховный суд Турции

10:55, 22 ноября 2025
Суд установил, что регулярные лайки мужчины в соцсетях могут рассматриваться как проявление неуважения к жене и быть доказательством его вины в расторжении брака.
Верховный суд Турции утвердил решение о разводе супругов, признав мужчину виновным из-за его поведения в соцсетях.

Как сообщает телеканал Habertürk, мужчина регулярно ставил лайки на фото других женщин, что суд расценил как элемент унижения и неуважения к жене.

По решению суда, он должен выплатить бывшей жене 500 тысяч лир компенсации, а также ежемесячно выплачивать 5 тысяч лир алиментов.

Как развивалось дело

Иск подала женщина, обжаловав решение местного суда Кайсери в Верховном суде. В своих показаниях она указала:

  • систематическое унижение со стороны мужа,
  • измены,
  • недостаточную материальную поддержку.

Суд признал совокупность этих обстоятельств достаточным основанием для расторжения брака по вине мужа.

Решение стало прецедентом

Верховный суд Турции подтвердил вердикт суда Кайсери и утвердил сумму компенсации и алиментов. Это решение может стать прецедентом для подобных дел в Турции, когда поведение в соцсетях рассматривается как фактор, влияющий на распад отношений.

