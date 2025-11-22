«Віткоффу потрібен психіатр»: у ЄС різко відреагували на план Трампа щодо заморожених активів РФ — Politico

Європейські посадовці попередили, що американська ідея розморозити активи РФ заради прибутку здатна поставити під загрозу спільний план допомоги Україні.

Європейські дипломати заявили про глибоке занепокоєння після оприлюднення деталей мирного плану США на 28 пунктів, який містить пропозиції використати заморожені російські активи для американських проєктів з відбудови України. За документом, Вашингтон претендує на 50% прибутку від операцій із цими коштами. Про це повідомляє Politico.

Видання вказує, що це може зірвати надзвичайно чутливі переговори в Європейському Союзі, які тривають місяцями. Брюссель намагається знайти юридичну формулу, що дозволила б спрямувати близько €140 млрд заморожених російських державних активів, переважно розміщених у Бельгії, на позику для Києва.

Кілька європейських чиновників попередили: ініціатива спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа може зруйнувати шанс ухвалити позику на саміті ЄС наступного місяця.

Колишній французький посадовець назвав ідею «скандальною» та наголосив, що Європа працює над механізмом на користь України, тоді як американський план «намагається отримати зиск».

Один із високопосадовців ЄС у Брюсселі саркастично зауважив: США не можуть розморозити активи, що знаходяться на території Європи. А інший політик додав різко: «Віткоффу потрібен психіатр».

Чому питання настільки складне

Заморожені активи РФ переважно зберігаються в бельгійському Euroclear, що робить Бельгію найбільш вразливою до можливих контрзаходів Росії.

Європейська схема передбачає:

кошти використовуються як основа для позики Україні;

Київ повертає позику лише тоді, коли Росія погодиться виплатити репарації після мирної угоди.

Однак Бельгія остерігається, що саме вона може опинитися фінансово відповідальною, якщо Москва спробує повернути гроші.

Ризики для ЄС

Європейські дипломати застерігають, що американський план може додатково відлякати Бельгію. За їхніми словами, після війни США можуть тиснути на ЄС із вимогою розморозити активи, що залишить європейських платників податків перед загрозою відшкодування Росії.

У документі Вашингтона йдеться про намір інвестувати $100 млрд у проєкти з відбудови України, ще $100 млрд має додати Європа. При цьому активи, що зараз заморожені в ЄС, пропонується повністю розморозити.

Решту коштів планують спрямувати в «спільний американо-російський інвестиційний інструмент» для проєктів, які нібито мають «посилити глобальну стабільність».

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними Sky News, Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

Також віцепрезидент США Венс назвав три умови «будь-якого» мирного плану між Україною та РФ.

