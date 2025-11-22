«Уиткоффу нужен психиатр»: в ЕС резко отреагировали на план Трампа по замороженным активам РФ — Politico

Европейские чиновники предупредили, что американская идея разморозить активы РФ ради прибыли способна поставить под угрозу общий план помощи Украине.

Европейские дипломаты заявили о глубокой обеспокоенности после обнародования деталей мирного плана США из 28 пунктов, который содержит предложения использовать замороженные российские активы для американских проектов по восстановлению Украины. Согласно документу, Вашингтон претендует на 50% прибыли от операций с этими средствами. Об этом сообщает Politico.

Издание указывает, что это может сорвать чрезвычайно чувствительные переговоры в Европейском Союзе, которые продолжаются месяцами. Брюссель пытается найти юридическую формулу, которая позволила бы направить около €140 млрд замороженных российских государственных активов, преимущественно размещенных в Бельгии, на заем для Киева.

Несколько европейских чиновников предупредили: инициатива спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа может разрушить шанс утвердить заем на саммите ЕС в следующем месяце.

Бывший французский чиновник назвал идею «скандальной» и подчеркнул, что Европа работает над механизмом в интересах Украины, тогда как американский план «пытается получить выгоду».

Один из высокопоставленных представителей ЕС в Брюсселе саркастически заметил: США не могут разморозить активы, находящиеся на территории Европы. А другой политик резко добавил: «Виткоффу нужен психиатр».

Почему вопрос настолько сложный

Замороженные активы РФ в основном хранятся в бельгийском Euroclear, что делает Бельгию наиболее уязвимой к возможным контрмерам со стороны России.

Европейская схема предусматривает:

средства используются как основа для займа Украине;

Киев возвращает заем только тогда, когда Россия согласится выплатить репарации после мирного соглашения.

Однако Бельгия опасается, что именно она может оказаться финансово ответственной, если Москва попытается вернуть деньги.

Риски для ЕС

Европейские дипломаты предупреждают, что американский план может дополнительно отпугнуть Бельгию. По их словам, после войны США могут давить на ЕС с требованием разморозить активы, что оставит европейских налогоплательщиков перед угрозой возмещения средств России.

В документе Вашингтона говорится о намерении инвестировать $100 млрд в проекты восстановления Украины, еще $100 млрд должна добавить Европа. При этом активы, которые сейчас заморожены в ЕС, предлагается полностью разморозить.

Оставшиеся средства планируется направить в «совместный американо-российский инвестиционный инструмент» для проектов, которые якобы должны «укрепить глобальную стабильность».

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным Sky News, Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

Также вице-президент США Венс назвал три условия «любого» мирного плана между Украиной и РФ.

