Вице-президент США Вэнс назвал три условия «любого» мирного плана между Украиной и РФ

Вэнс подчеркнул, что мирная рамка должна сохранить суверенитет Украины, быть приемлемой для обеих сторон и минимизировать риск возобновления войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил ключевые требования к любому мирному плану между Украиной и Россией.

По его словам, документ должен соответствовать трем базовым критериям, чтобы обеспечить реальный путь к прекращению войны.

Три условия мирного плана, по словам Вэнса

Американский вице-президент считает, что мирная рамка должна:

остановить убийства, одновременно сохранив суверенитет Украины;

быть приемлемой как для Украины, так и для России;

максимально снизить риски возобновления войны в будущем.

Вэнс также заявил, что критика мирной инициативы, над которой работает администрация Дональда Трампа, основывается либо на непонимании ее сути, либо на «искажении ключевых фактов о ситуации на фронте».

Вице-президент выразил сомнение в том, что увеличение финансовой и военной поддержки автоматически приблизит победу Украины.

«Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь разумные люди, живущие в реальном мире», — написал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным Sky News, Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

