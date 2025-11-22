  1. У світі

Віцепрезидент США Венс назвав три умови «будь-якого» мирного плану між Україною та РФ

08:30, 22 листопада 2025
Венс наголосив, що мирна рамка має зберегти суверенітет України, бути прийнятною для обох сторін і мінімізувати ризик відновлення війни.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс окреслив ключові вимоги до будь-якого мирного плану між Україною та Росією.

За його словами, документ має відповідати трьом базовим критеріям, щоб забезпечити реальний шлях до припинення війни.

Три умови мирного плану, за словами Венса

Американський віцепрезидент вважає, що мирна рамка має:

  • зупинити вбивства, водночас зберігши суверенітет України;
  • бути прийнятною як для України, так і для Росії;
  • максимально знизити ризики відновлення війни у майбутньому.

Венс також заявив, що критика мирної ініціативи, над якою працює адміністрація Дональда Трампа, ґрунтується або на нерозумінні її суті, або на «спотворенні ключових фактів про ситуацію на фронті».

Віцепрезидент висловив сумнів у тому, що збільшення фінансової та військової підтримки автоматично наблизить перемогу України.

«Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде вже близька. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі», — написав він.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними Sky News, Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

