Не передавав відео з бодікамер — у Британії керівника поліції оштрафували за невиконання судового наказу

Очільника поліції визнали винним через тривале ігнорування вимоги надати обов’язкові матеріали розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії керівника поліції графства Нортгемптоншир Івана Балгатчета оштрафували на £50 000 за невиконання судового наказу. Суд визнав, що поліція тривалий час не передавала відеозапис з бодікамер, який був обов’язковим для розгляду справи. Про це повідомляє Law Gazette.

Під час засідання Балгатчет публічно вибачився перед Надін Баззард-Кваші, чия скарга стала підставою для судових процесів. У матеріалах справи зазначено, що керівник поліції вважає: його підвів юрист, який не виконав вимогу подати документи вчасно.

Суддя наголосив, що порушення тривали «дуже довго» як до, так і після першого слухання в апеляційній інстанції, а поліція неодноразово надавала «неточну або неправдиву інформацію». На його думку, штраф у £50 000 є пропорційним і відображає серйозність ситуації, попри те що сплачуватиметься він із бюджету поліції.

Під час слухання стало відомо, що керівництво змінило свого юриста та залучило нову команду для підготовки доказів — попереднього адвоката замінили новим, що вимагало «повністю іншого підходу».

Суд наголосив: додаткове покарання є необхідним, щоб підкреслити серйозність порушень.

Після оголошення рішення суддя подякував учасникам процесу, особливо тим, хто працював pro bono, та відзначила «наполегливість і стійкість» Надін Баззард-Кваші. Жінку у 2021 році затримали троє поліцейських, однак жодних обвинувачень їй так і не висунули.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.