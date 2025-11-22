  1. В мире

Не передавал видео с бодикамер — в Британии руководителя полиции оштрафовали за невыполнение судебного приказа

11:13, 22 ноября 2025
Руководителя полиции признали виновным из-за длительного игнорирования требования предоставить обязательные материалы расследования.
Не передавал видео с бодикамер — в Британии руководителя полиции оштрафовали за невыполнение судебного приказа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании руководителя полиции графства Нортгемптоншир Ивана Балгатчета оштрафовали на £50 000 за невыполнение судебного приказа. Суд признал, что полиция длительное время не передавала видеозапись с бодикамер, которая была обязательной для рассмотрения дела. Об этом сообщает Law Gazette.

Во время заседания Балгатчет публично извинился перед Надин Баззард-Кваши, чья жалоба стала основанием для судебных процессов. В материалах дела указано, что руководитель полиции считает: его подвел юрист, который не выполнил требование подать документы вовремя.

Судья подчеркнул, что нарушения продолжались «очень долго» как до, так и после первого слушания в апелляционной инстанции, а полиция неоднократно предоставляла «неточную или неверную информацию». По его мнению, штраф в £50 000 является пропорциональным и отражает серьезность ситуации, несмотря на то что оплачиваться он будет из бюджета полиции.

Во время слушания стало известно, что руководство сменило своего юриста и привлекло новую команду для подготовки доказательств — предыдущего адвоката заменили новым, что потребовало «полностью иного подхода».

Суд подчеркнул: дополнительное наказание необходимо, чтобы подчеркнуть серьезность нарушений.

После оглашения решения судья поблагодарил участников процесса, особенно тех, кто работал pro bono, и отметил «настойчивость и стойкость» Надин Баззард-Кваши. Женщину в 2021 году задержали трое полицейских, однако никаких обвинений ей так и не предъявили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция штраф / штрафы Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]