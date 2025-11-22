Не передавал видео с бодикамер — в Британии руководителя полиции оштрафовали за невыполнение судебного приказа

Руководителя полиции признали виновным из-за длительного игнорирования требования предоставить обязательные материалы расследования.

В Великобритании руководителя полиции графства Нортгемптоншир Ивана Балгатчета оштрафовали на £50 000 за невыполнение судебного приказа. Суд признал, что полиция длительное время не передавала видеозапись с бодикамер, которая была обязательной для рассмотрения дела. Об этом сообщает Law Gazette.

Во время заседания Балгатчет публично извинился перед Надин Баззард-Кваши, чья жалоба стала основанием для судебных процессов. В материалах дела указано, что руководитель полиции считает: его подвел юрист, который не выполнил требование подать документы вовремя.

Судья подчеркнул, что нарушения продолжались «очень долго» как до, так и после первого слушания в апелляционной инстанции, а полиция неоднократно предоставляла «неточную или неверную информацию». По его мнению, штраф в £50 000 является пропорциональным и отражает серьезность ситуации, несмотря на то что оплачиваться он будет из бюджета полиции.

Во время слушания стало известно, что руководство сменило своего юриста и привлекло новую команду для подготовки доказательств — предыдущего адвоката заменили новым, что потребовало «полностью иного подхода».

Суд подчеркнул: дополнительное наказание необходимо, чтобы подчеркнуть серьезность нарушений.

После оглашения решения судья поблагодарил участников процесса, особенно тех, кто работал pro bono, и отметил «настойчивость и стойкость» Надин Баззард-Кваши. Женщину в 2021 году задержали трое полицейских, однако никаких обвинений ей так и не предъявили.

