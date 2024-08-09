Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

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Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації 9 серпня підтримав прийняття за основу законопроекту про реєстровані партнерства 9103.

«У багатьох розвинених державах інститут реєстрованого партнерства однаково доступний як для одностатевих так і для різностатевих пар, оскільки цей інститут є альтернативою для різностатевих пар, які не представляють жодне релігійне вірування, або не бажають укладати саме шлюб з будь-яких інших причин.

Перевагою партнерства також є швидша процедура реєстрації та спрощений порядок розірвання.

Під час обговорення законопроекту на засіданні Комітету окремі народні депутати України – члени Комітету наголосили на тому, що завдяки запровадженню інституту реєстрованого партнерства захист отримають як існуючі одностатеві сімʼї, так і буде створено умови для реєстрації нових партнерств» - йдеться у висновку Комітету.

Разом з тим, профільний Комітет ВР з питань правової політики поки що свій висновок не надав.

Нагадаємо, раніше законопроект підтримали Міністерство оборони та Міністерство юстиції.

Раніше ми писали, що до Верховної Ради внесли законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар.

Комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт №9103 про реєстровані партнерства.

Крім того, Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств.

Автор: Наталя Мамченко

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