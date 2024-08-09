Законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар поддержал Комитет по вопросам здоровья нации

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации 9 августа поддержал принятие за основу законопроекта о зарегистрированных партнерствах 9103.

«Во многих развитых государствах институт регистрируемого партнерства одинаково доступен как для однополых так и для разнополых пар, поскольку этот институт является альтернативой для разнополых пар, не представляющих никакое религиозное верование, или не желающих заключать именно брак по каким-либо другим причинам.

Преимуществом партнерства также является более быстрая процедура регистрации и упрощенный порядок расторжения.

Во время обсуждения законопроекта на заседании Комитета отдельные народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что благодаря введению института регистрируемого партнерства защиту получат как существующие однополые семьи, так и будут созданы условия для регистрации новых партнерств» - говорится в заключении Комитета.

Вместе с тем профильный Комитет ВР по вопросам правовой политики пока свое заключение не предоставил.

Напомним, ранее законопроект был поддержан Министерством обороны и Министерством юстиции.

Ранее мы писали, что в Верховную Раду внесли законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар.

Комитет по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №9103 о зарегистрированных партнерствах.

Кроме того, Комитет по молодежи и спорту рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об институте регистрируемых партнерств.

Автор: Наталя Мамченко

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