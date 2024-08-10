В Минюсте объяснили особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти человека на ВОТ

Принятое судом решение по делам об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории подлежит немедленному исполнению.

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В Министерстве юстиции объяснили особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти человека на ВОТ (временно оккупированной территории).

В результате вооруженной агрессии российской федерации и временной оккупации части территории Украины возникла необходимость установления факта рождения или смерти лица на ВОТ в судебном порядке. Статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс) регламентированы особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти человека на временно оккупированной территории Украины.

Заявление об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенном таковым в соответствии с законодательством, может быть подано родителями или одним из них, их представителями, членами семьи, опекуном, попечителем, лицом, содержащим и воспитывающим ребенка, или другими законными представителями ребенка в любой местный суд Украины, осуществляющий правосудие, независимо от места жительства (пребывания) заявителя.

Заявление об установлении факта смерти лица может быть подано членами семьи умершего, их представителями или другими заинтересованными лицами (если установление факта смерти лица влияет на их права, обязанности или законные интересы) в любой местный суд Украины независимо от места жительства. (нахождение) заявителя. Подать заявление об установлении факта рождения или смерти лица можно также через Государственную систему «Электронный суд».

У заяві повинно бути зазначено:

- який факт заявник просить встановити та з якою метою;

- причини неможливості одержання документів, що посвідчують цей факт;

- докази, що підтверджують факт.

До заяви про встановлення факту народження потрібно додати:

- копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;

- копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

- інші докази факту народження дитини (за наявності).

До заяви про встановлення факту смерті особи потрібно додати:

- докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо);

- копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. Згідно зі статтею 319 Кодексу у рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

У рішенні про встановлення факту народження особи на ТОТ України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

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