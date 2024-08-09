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Эвакуации гражданских с опасных территорий – Кабмин принял постановление для гармонизации требований законодательства

18:41, 9 августа 2024
Постановление направлено на усовершенствование и гармонизацию требований законодательства, которое действует в сфере гражданской защиты по направлению планирования, организации и проведения мероприятий по эвакуации.
Эвакуации гражданских с опасных территорий – Кабмин принял постановление для гармонизации требований законодательства
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Кабмин урегулировал вопрос проведения эвакуационных мероприятий населения в безопасные районы в случае угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление Правительство приняло 9 августа.

Как пишут в Минреинтеграции, постановление предлагает утвердить Типовое положение о Координационных штабах по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.

Кроме того, документом предлагается внести изменения в Порядок эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением КМУ № 841 от 30 октября 2013 года.

Согласно изменениям Координационный штаб становится временным консультативно-совещательным органом.

Они могут создаваться на государственном, региональном и местном уровнях. В случае их образования Коордштабы становятся главным органом организации и координации проведения мероприятий по эвакуации на соответствующем уровне.

Также Координационные штабы взаимодействуют с комиссиями по вопросам эвакуации, техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Сотрудничество направлено на организацию эвакуационных мероприятий. Для этого комиссии предоставляют Коордштабам предложения по реализации таких мер.

Акт был разработан Государственной службой чрезвычайных ситуаций и рассмотрен в рамках работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

Как отмечают в Минреинтеграции, постановление направлено на усовершенствование и гармонизацию требований законодательства, которое действует в сфере гражданской защиты по направлению планирования, организации и проведения мероприятий по эвакуации.

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