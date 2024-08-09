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Евакуації цивільних із небезпечних територій – Кабмін ухвалив постанову для гармонізації вимог законодавства

18:41, 9 серпня 2024
Постанова спрямована на вдосконалення та гармонізацію вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту за напрямом планування, організації та проведення заходів з евакуації.
Евакуації цивільних із небезпечних територій – Кабмін ухвалив постанову для гармонізації вимог законодавства
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Кабмін врегульовав питання проведення евакуаційних заходів населення до безпечних районів у разі загроз або виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідну постанову Уряд ухвалив 9 серпня.

Як пишуть у Мінреінтеграції, постановою пропонується затвердити Типове положення про Координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

Крім того, документом пропонується внести зміни до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ № 841 від 30 жовтня 2013 року.

Відповідно до змін Координаційний штаб стає тимчасовим консультативно-дорадчим органом.

Вони можуть створюватися на державному, регіональному та місцевому рівнях. У разі ïx утворення Коордштаби стають головним органом з організації та координації проведення заходів з евакуації на відповідному рівні.

Також Координаційні штаби взаємодіють із комісіями з питань евакуації, техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Співпраця спрямована на організацію евакуаційних заходів. Для цього комісії надають Коордштабам пропозиції щодо реалізації таких заходів.

Акт було розроблено Державною службою надзвичайних ситуацій та розглянуто в межах роботи Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Як зазначаються у Мінреінтеграції, постанова спрямована на вдосконалення та гармонізацію вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту за напрямом планування, організації та проведення заходів з евакуації.

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