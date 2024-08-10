Держпраці пояснює, чи потрібно роботодавцю навчати людей наданню домедичної допомоги

Роботодавець повинен створити умови праці в кожному підрозділі згідно з чинними нормативно-правовими актами та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи потрібно роботодавцю навчати людей наданню домедичної допомоги.

Зазначається, що так, потрібно.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, та ст. 5 прав на охорону праці під час укладання трудового договору в частині умови трудового договору між працівником та роботодавцем де умови договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актах з охорони праці.

Відтак законодавчі вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) зазначені в розділі 1.Загальні положення п. 1.2. передбачає системну роботу з безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а сама реалізація у системі «роботодавець – працівник» визначена у р. 3 Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, п. 3.1.

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